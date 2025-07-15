Bordo-Mavililer Erzurum’da: Trabzonspor’un kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürmek için ikinci etap kampını Erzurum’da gerçekleştirecek. Bordo-mavili kulübün resmi açıklamasına göre, kamp bugün (15 Temmuz 2025) başlayacak ve 27 Temmuz’a kadar devam edecek. Peki, Trabzonspor'un kamp kadrosunda kimler var? İşte detaylar.

1 /3 Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da yapacak.



2 /3 Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da bugün başlayacak kamp çalışmaları 27 Temmuz'a kadar devam edecek.

