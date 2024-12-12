UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Borussia Dortmund evinde Barcelona’ya 3-2 mağlup oldu. Ferran Torres 75 ve 85. dakikalarda attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu. Borussia Dortmund - Barcelona maç özeti haberimizde.

1 /5 Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam Borussia Dortmund ve Barcelona karşı karşıya geldi.

2 /5 Nefes kesen maçta kazanan taraf 3-2’lik skorla Barcelona oldu. Goller dakika 52’ Raphinha, 60’ ve 78’ Sehrou Guirassy (2), 75’ ve 85’ Ferran Torres’den (2) geldi.

3 /5 Barcelona aldığı bu galibiyetle puanını 15’e çıkararak 2. sırada yer aldı.



4 /5 Dortmund ise 2. mağlubiyetini alarak 12 puanla 9. sırada yer aldı.

