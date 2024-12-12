UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Borussia Dortmund evinde Barcelona’ya 3-2 mağlup oldu. Ferran Torres 75 ve 85. dakikalarda attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu. Borussia Dortmund - Barcelona maç özeti haberimizde.
Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam Borussia Dortmund ve Barcelona karşı karşıya geldi.
Nefes kesen maçta kazanan taraf 3-2’lik skorla Barcelona oldu. Goller dakika 52’ Raphinha, 60’ ve 78’ Sehrou Guirassy (2), 75’ ve 85’ Ferran Torres’den (2) geldi.
Barcelona aldığı bu galibiyetle puanını 15’e çıkararak 2. sırada yer aldı.
Dortmund ise 2. mağlubiyetini alarak 12 puanla 9. sırada yer aldı.
BORUSSİA DORTMUND - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
Borussia Dortmund - Barcelona maç özetini izlemek için TIKLAYIN.