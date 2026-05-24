Brighton Ferdi’nin ardından bir Fenerbahçeli’yi daha transfer ediyor

Yeni sezon öncesi kadro mühendisliğine başlayan Fenerbahçe'de, takımın önemli isimlerinden birine Premier Lig’den talip çıktı. Daha önce sarı-lacivertlilerden Ferdi Kadıoğlu’nu transfer eden Brighton & Hove Albion, bir yıldız için daha hareket geçti. İşte detaylar.

1 /5 Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması sürerken, milli futbolcu İsmail Yüksek’le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



2 /5 Sarı-lacivertli orta sahanın, takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Avrupa’da kariyerine devam etmeyi hedefleyen İsmail Yüksek’e önemli kulüplerin ilgisi bulunuyor.



3 /5 Takvim’in haberine göre Premier League ekibi Brighton ile Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.



4 /5 Fenerbahçe yönetiminin ise İsmail Yüksek için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

