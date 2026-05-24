Brighton Ferdi’nin ardından bir Fenerbahçeli’yi daha transfer ediyor

09:3724/05/2026, Pazar
Yeni sezon öncesi kadro mühendisliğine başlayan Fenerbahçe'de, takımın önemli isimlerinden birine Premier Lig’den talip çıktı. Daha önce sarı-lacivertlilerden Ferdi Kadıoğlu’nu transfer eden Brighton & Hove Albion, bir yıldız için daha hareket geçti. İşte detaylar.

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması sürerken, milli futbolcu İsmail Yüksek’le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.


Sarı-lacivertli orta sahanın, takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Avrupa’da kariyerine devam etmeyi hedefleyen İsmail Yüksek’e önemli kulüplerin ilgisi bulunuyor.


Takvim’in haberine göre Premier League ekibi Brighton ile Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.


Fenerbahçe yönetiminin ise İsmail Yüksek için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.


Geride kalan sezonda performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, hem Süper Lig’de hem de A Milli Takım’da istikrarlı görüntüsüyle ön plana çıkmıştı.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
