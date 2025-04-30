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Bu sezon forma şansı bulamadı: Sözleşmesi 2027’ye uzatıldı

Bu sezon forma şansı bulamadı: Sözleşmesi 2027’ye uzatıldı

14:2730/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu kulübüyle yeni sözleşme imzaladı. Oyuncunun kulübü 31 yaşındaki futbolcuyla 2027 yazına kadar yeni kontrat yaptı.

Juventus yaklaşık 3 yıl önce renklerine bağladığı Arkadiusz Milik ile yeni sözleşme imzaladı.


Juventus, 2026'ya kadar kontratı olan Milik'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını bildirdi.


2022-23 sezonunda sakatlığı nedeniyle 15 maç, 2023-24 sezonunda ise 7 maç kaçıran Arkadiusz Milik, bu sezon ise yine yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 1 maça dahi çıkamadı.


2024 yazındaki diz sakatlığı nedeniyle 208 gün sahalardan uzak kalan Milik, 2025 yılı başında alt baldır sakatlığı ve son olarak mart ayı sonunda yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz siftah yapamadı.


Juventus, Milik'i Marsilya'dan kiralama bedeliyle birlikte toplam 8 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.


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