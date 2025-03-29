Buyurun cenaze namazına: Kulübün tabutunu kaldırdılar

Denizlispor’un her geçen gün öldüğünü bu konuda da kimsenin görüp ve duymadığını belirten Denizlispor Yönetim Kurulu Üyesi Servet Gök, "Tabutu da buraya getirdik ve sahipsizler mezarlığı olarak yazdık. Denizlispor ölüyor ve kimse görmüyor, duymuyor. Yani hep beraber bu cenazeyi kaldıralım. Yaşatamıyorsak eğer akşamları 20.20’de buradayız hep birlikte cenazeyi kaldıralım. Biz çok umutlar, ümitler bağladık ama olmadı, olmuyor" diye konuştu.