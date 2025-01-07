Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Canlı yayındaki tepkisi gündem olmuştu: Mourinho Avrupa’da gündem oldu

Canlı yayındaki tepkisi gündem olmuştu: Mourinho Avrupa’da gündem oldu

15:277/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Hatayspor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Portekizli teknik adam Avrupa basınında manşetlere taşındı. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın Jose Mourinho, yayıncı kuruluşa ses getiren açıklamalarda bulundu.


Portekizli çalıştırıcı, "Puan farkının kapanıp kapanmayacağı" ile ilgili soruya sinirlenirken, "Gerçeği söylemeyi neden korkuyorsunuz? 

Bu soruyu bana sorup neden gerçeği saklamaya çalışıyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? 

Sizce puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklı? O zaman gerçeği söyleyin." ifadelerini kullanmış ve röportajı terk etmişti.

Mourinho'nun açıklamaları ve röportajı terk etmesi Avrupa basınında da büyük ses getirdi.


İngiltere'den The Sun, Mourinho'yu manşetlerine taşırken, "Jose Mourinho, sıra dışı bir nutukla 'skandala' tepki gösterdi: 'İnsanlar neden korkuyor?'" ifadelerini kullandı.

Haberde Jose Mourinho'nun Türk medyasına gerçeği çıkarması için meydan okuduğu belirtildi.


İtalyan basınından Tuttosport'ta ise Mourinho'nun röportajı terk etmesine yer verildi.

Tuttosport ayrıca Mourinho'nun "Neden korkuyorsunuz" ifadesini manşetine taşıdı.

#Mourinho
#Fenerbahçe
#Tuttosport

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sabiha Gökçen Havalimanı'na nasıl gidilir? Güzergah ve ulaşım seçenekleri