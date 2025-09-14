Cengiz Ünder: ‘Sergen hoca maçtan önce de odasına çağırıp…’

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir’i geri düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Galibiyet golünü getiren Cengiz Ünder maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Rams Başakşehir'i konuk etti. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi yeni transferlerinin attığı gollerle 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolculardan Cengiz Ünder, Toure ve Cerny açıklamalarda bulundu.
Galibiyet golünü atan Cengiz Ünder açıklamasında, "Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim.
Sergen hocayla gelmeden önce de menajerlerim aracılığıyla konuşmuştum. Benden neler istediğini benim ne yapmam gerektiğini bana çok iyi anlattı.
Maçtan önce de odasına çağırıp neler istediğini anlattı. Sergen hoca bana güveniyor, kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.