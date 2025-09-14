Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Cengiz Ünder: ‘Sergen hoca maçtan önce de odasına çağırıp…’

Cengiz Ünder: ‘Sergen hoca maçtan önce de odasına çağırıp…’

08:1314/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir’i geri düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Galibiyet golünü getiren Cengiz Ünder maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Rams Başakşehir'i konuk etti. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi yeni transferlerinin attığı gollerle 2-1 kazandı.


Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolculardan Cengiz Ünder, Toure ve Cerny açıklamalarda bulundu.


Galibiyet golünü atan Cengiz Ünder açıklamasında, "Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim.


Sergen hocayla gelmeden önce de menajerlerim aracılığıyla konuşmuştum. Benden neler istediğini benim ne yapmam gerektiğini bana çok iyi anlattı.


Maçtan önce de odasına çağırıp neler istediğini anlattı. Sergen hoca bana güveniyor, kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


#Beşiktaş
#Cengiz Ünder
#Sergen Yalçın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 14 Eylül Pazar bugün oynanacak maçlar