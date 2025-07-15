Ciro Immobile’den transfer sonrası flaş açıklama

Bologna takımında diğer takımlara nazaran baskının az olduğunun hatırlatılması üzerine Immobile, "Doğru, burada başka yerlerdeki kadar baskı yok, ama güçlü bir pozitif enerji hissettim. İzlenmesi, baskıyı hissetmesi gereken oyunculardan biriyim: Bu beni motive ediyor. şeklinde konuştu.



