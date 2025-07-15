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Ciro Immobile’den transfer sonrası flaş açıklama

Ciro Immobile’den transfer sonrası flaş açıklama

08:4315/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş’tan ayrılarak Serie A ekibi Bologna’ya transfer olan İtalyan golcü Ciro Immobile, yeni kulübünde düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Lazio'dan Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile, bu sezon başında siyah beyazlılarla sözleşmesini feshederek Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Bologna, yıldız oyuncu için basın toplantısı düzenledi. Immobile, basın toplantısında Türkiye'de zor zamanlar yaşadığını ifade etti.


Ciro Immobile, "İtalya Ligi'nin verdiği enerjiye, maça hazırlanırken ve şehirde dolaşırken hissettiğim baskıya hâlâ ihtiyacım vardı." dedi.


Tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de bu hissi kaybediyordum ve kariyerimi zirvede bitirmek istiyordum. Bologna'ya gelme fırsatı karşıma çıktığında, çoktan ikna olmuştum. Buradaki coşku tam da aradığım şeydi." ifadelerini kullandı.

Bologna takımında diğer takımlara nazaran baskının az olduğunun hatırlatılması üzerine Immobile, "Doğru, burada başka yerlerdeki kadar baskı yok, ama güçlü bir pozitif enerji hissettim. İzlenmesi, baskıyı hissetmesi gereken oyunculardan biriyim: Bu beni motive ediyor. şeklinde konuştu.


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