Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Selman Ağrıkan
21:2829/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ı endişelendiren bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, Kocaelispor maçına yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı.

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Tammy Abraham, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesi sonrası acılar içerisinde yerde kaldı.

Omzundan sakatlanan İngiliz futbolcu, 55. dakikada kenara gelerek yerini Jota Silva'ya bıraktı.

Gelecek hafta Galatasaray derbisine çıkacak olan siyah-beyazlılarda Abraham'ın sakatlığı endişeye neden oldu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Tammy Abraham'ın omzunun çıktığını bildirdi.

#Beşiktaş
#Tammy Abraham
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI 2025: Hakim ve Savcı yardımcısı alımında başvurular ve sınav ne zaman? Şartlar neler? İşte resmi açıklamalar