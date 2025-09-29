Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ı endişelendiren bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, Kocaelispor maçına yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemedi.
Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı.
Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Tammy Abraham, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesi sonrası acılar içerisinde yerde kaldı.
Omzundan sakatlanan İngiliz futbolcu, 55. dakikada kenara gelerek yerini Jota Silva'ya bıraktı.
Gelecek hafta Galatasaray derbisine çıkacak olan siyah-beyazlılarda Abraham'ın sakatlığı endişeye neden oldu.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Tammy Abraham'ın omzunun çıktığını bildirdi.