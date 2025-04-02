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Derbi öncesi Mourinho'ya dikkat çeken mesaj

Derbi öncesi Mourinho'ya dikkat çeken mesaj

18:142/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçeli bir taraftar, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi canlı yayın yapan muhabirin arkasından Jose Mourinho'ya mesaj yolladı.

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleye az bir süre kalırken, sarı-lacivertli bir taraftarın teknik direktör Jose Mourinho'ya gönderdiği mesaj dikkati çekti.

Dev karşılaşma öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde canlı yayın yapan muhabirin arkasından hazırladığı kartonu ekrana gösteren taraftar, Mourinho'nun 3'lüden vazgeçip 4-4-2 sistemine dönmesi gerektiği mesajını verdi.

Saha dizilişini çizen taraftarın hazırladığı kartona, "Sayın Mourinho, bu sistemle oynatırsan kazanırız" notunu düştü.

#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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