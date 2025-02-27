Derbideki gerginlik bitmedi: Galatasaray Fenerbahçeli 2 futbolcuyu şikayet etti

Süper Lig’de 25. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-kırmızılı yönetimin şikayeti ile Jose Mourinho PFDK’ya sevk edilmişti. Mourinho'nun basın toplantısında kullandığı "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi sonrası Galatasaray Portekizli çalıştırıcıyı FIFA ve UEFA'ya şikayet edeceğini açıklamıştı. Galatasaray Fenerbahçeli iki futbolcuyu daha şikayet etti. İşte detaylar.

1 /6 Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.



2 /6 Okan Buruk, Jose Mourinho için, "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin." ifadelerini kullanmıştı.



3 /6 Jose Mourinho'nun ise yaptığı açıklamada "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi büyük tartışma yaratmıştı. Galatasaray, bu ifade nedeniyle Jose Mourinho'yu FIFA ve UEFA'ya şikayet edeceğini açıklamıştı.



4 /6 Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe forması giyen 2 futbolcu için daha harekete geçtiği belirtildi.



5 /6 Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'ın Osimhen'e hareketi ve İrfan Can Eğribayat'ın maç sonu küfür ettiği iddiasıyla TFF'nin hukuk departmanına şikayette bulundu.

