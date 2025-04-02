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Dev derbi öncesinde sıcak gelişme: Karar verildi

Dev derbi öncesinde sıcak gelişme: Karar verildi

Haber Merkezi
08:592/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde her iki takımda da sıcak bir gelişme yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu dev derbi saat 20.45'te başlayacak ve karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Bu karşılaşma öncesinde sıcak bir gelişme de yaşandı.

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray'da başkanlar ve yönetim kurulları takımlarının derbiyi kazanmaları için adeta seferberlik halinde.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim futbolcuların tüm alacakları olan yaklaşık 10 milyon Euro'yu geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırdığı ve oyuncularından sadece bu maça odaklanmalarını istediği ifade edildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin ise hafta boyunca tesislere giderek teknik heyet ve futbolculara moral verdiği ve Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde takıma 50 milyon TL prim dağıtılacağını açıkladı.

Bu tutarın galibiyete göre daha da artma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.

İki başkan ve yönetimlerinin takımlarını motive etmek için harcadığı bu yoğun mesainin karşılığını hangi tarafın alacağı merak konusu.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Derbi

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