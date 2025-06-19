Dev kulüp şokta! 70 milyon Euro'luk yıldız futbolcuya 4 yıl men cezası verildi

İngiliz ekibi Chelsea, oyuncusuna verilen ceza ile sarsıldı. Premier Lig takımının 70 milyon Euro ödediği yıldız futbolcu, futboldan 4 yıl men cezası aldı.
Premier Lig devlerinden Chelsea'nin 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mykhailo Mudryk'in doping yaptığı tespit edildi ve oyuncıya 4 yıl men verildi.
NTV Spor'un Telegraph'tan aktardığı habere göre İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir isim, "Mykhailo Mudryk'in, FA'nın Anti-Doping Yönetmeliği'nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz." ifadelerini kullandı.
Mudryk, 1 Aralık 2024'ten beri cezası nedeniyle forma giyemiyordu.
Mudryk, 1 Aralık 2024'ten beri cezası nedeniyle forma giyemiyordu.