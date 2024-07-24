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Spor

Domagoj Vida Süper Lig'e geri dönüyor! İmza an meselesi

16:18 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:18 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Geçtiğimiz sezonlarda ülkemizde Beşiktaş forması giyen 35 yaşındaki Hırvat stoper Domagoj Vida'nın Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi. İşte transferin detayları...

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Yunanistan ekiplerinden AEK forması giyen eski Beşiktaşlı Hırvat stoper Domagoj Vida'nın adı Süper Lig ekipleriyle anlıyor.

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AEK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Vida'nın geleceği merak konusu.


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35 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.


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Rize yerel basınında yer alan habere göre; "Domagoj Vida, Rizespor'a yakın."

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Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Hırvat stoper Domagoj Vida'nın transferinde sona yaklaştı.

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AEK forması giyen 35 yaşındaki futbolcunun tekrardan Türkiye'de forma giyeceği belirtildi.

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Vida geçtiğimiz sezon 39 maça çıkarken 8 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

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Hırvat oyuncu 2017-2021 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş toplamda 165 maçta sahaya çıkmıştı. Siyah-beyazlılarda 1 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.



#Domagoj Vida
#Transfer
#Çaykur Rizespor
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