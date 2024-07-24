Domagoj Vida Süper Lig'e geri dönüyor! İmza an meselesi

Geçtiğimiz sezonlarda ülkemizde Beşiktaş forması giyen 35 yaşındaki Hırvat stoper Domagoj Vida'nın Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi. İşte transferin detayları...
Yunanistan ekiplerinden AEK forması giyen eski Beşiktaşlı Hırvat stoper Domagoj Vida'nın adı Süper Lig ekipleriyle anlıyor.
AEK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Vida'nın geleceği merak konusu.
35 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.
Rize yerel basınında yer alan habere göre; "Domagoj Vida, Rizespor'a yakın."
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Hırvat stoper Domagoj Vida'nın transferinde sona yaklaştı.
AEK forması giyen 35 yaşındaki futbolcunun tekrardan Türkiye'de forma giyeceği belirtildi.
Vida geçtiğimiz sezon 39 maça çıkarken 8 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.
Hırvat oyuncu 2017-2021 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş toplamda 165 maçta sahaya çıkmıştı. Siyah-beyazlılarda 1 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.