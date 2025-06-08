Dries Mertens’den flaş Osimhen açıklaması: ‘İstediğimiz gibi gitmedi’

Galatasaray’a sezon sonu veda eden Belçikalı yıldız Dries Mertens, Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Dries Mertens, Victor Osimhen'in geleceği hakkında kritik bir açıklamaya imza attı.
SKY Sport'a konuşan tecrübeli futbolcu, Nijeryalı golcü ile ilgili "Şansımıza Galatasaray’a geldi çünkü bize şampiyonluğu kazandırdı.
Onun için en doğru kararı vermesini umuyorum çünkü onu çok seviyorum. Altın gibi bir çocuk.
Belki burada işler istediğimiz gibi gitmedi ama o çok büyük bir oyuncu." dedi.
Napoli'nin kazandığı şampiyonluğun mimarlarından olan Romelu Lukaku'ya da değinen Mertens, "Yıl boyunca sık sık konuştuk. Ona nereye gitmesi gerektiğiyle ilgili bazı tavsiyeler verdim ama o genelde evinde kalmayı tercih ediyor çünkü konsantre olmak istiyor. Bu da onun başarısı. Bu yıl fark yarattı." ifadelerini kullandı.
Son olarak geleceği ile ilgili konuşan 38 yaşındaki isim, "Kendini daha çok antrenör mü yoksa yönetici olarak mı görüyorsun?" sorusuna "Sanırım daha çok yönetici olarak ama bakalım. Şu an bilmiyorum. Biraz zaman geçmesi gerekiyor." şeklinde yanıt verdi.