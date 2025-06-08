Dries Mertens’den flaş Osimhen açıklaması: ‘İstediğimiz gibi gitmedi’

Napoli'nin kazandığı şampiyonluğun mimarlarından olan Romelu Lukaku'ya da değinen Mertens, "Yıl boyunca sık sık konuştuk. Ona nereye gitmesi gerektiğiyle ilgili bazı tavsiyeler verdim ama o genelde evinde kalmayı tercih ediyor çünkü konsantre olmak istiyor. Bu da onun başarısı. Bu yıl fark yarattı." ifadelerini kullandı.



