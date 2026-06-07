Dünya Kupası'nda ilk kez denenecek! Yeni kurallar uygulamada

Oyuncu değişikliği ve sakatlanan futbolcular için yeni uygulama





-Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak.

-Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takımı bir kişi eksik oynayacak.

-Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak.







