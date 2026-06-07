Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Milli takım için yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:





"Türkiye, play-off'lar aracılığıyla turnuvaya katıldı ve bu olağanüstü genç hücum yeteneğine sahip takımın elemeleri geçememesi büyük bir kayıp olurdu. Ancak neyse ki Dünya Kupası Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncularla dolu olacak. Bu tür turnuvalarda tarafsız izleyiciler için, harika ve muhteşem anlar yaratabilecek oyuncular istersiniz ve Türkiye'nin kesinlikle bunlara sahip olduğunu söyleyebiliriz."