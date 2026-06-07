Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na az bir zaman kala, turnuvanın en güçlü takımları listelendi. Yetenekli oyunculara sahip A Milli Futbol Takımı'nın sıralaması ise şaşırttı.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesinde ülkeler güç sıralamasına göre listelendi.
Yapılan listede teknik direktör değişiklikleri, sakatlıklar ve takımları etkileyebilecek diğer faktörlerin dikkate alındığı belirtildi.
NTV'nin Athletic'ten aktardığı listeye göre 2026 Dünya Kupası'nın favorisi İspanya gösterildi. İspanya'nın şampiyonluk için en güçlü aday olduğu belirtilirken Luis de la Fuente'nin ekibini sırasıyla Fransa, Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Portekiz, Kolombiya ve Hırvatistan takip etti.
Hazırlanan listede A Milli Takım 24. sırada yer aldı.
Milli takım için yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye, play-off'lar aracılığıyla turnuvaya katıldı ve bu olağanüstü genç hücum yeteneğine sahip takımın elemeleri geçememesi büyük bir kayıp olurdu. Ancak neyse ki Dünya Kupası Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncularla dolu olacak. Bu tür turnuvalarda tarafsız izleyiciler için, harika ve muhteşem anlar yaratabilecek oyuncular istersiniz ve Türkiye'nin kesinlikle bunlara sahip olduğunu söyleyebiliriz."