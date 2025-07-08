Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen açıklaması: ‘Bu paraya Galatasaray'a giderse…’

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen için Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, flaş açıklamalarda bulundu.
Osimhen'in sarı-kırmızılılara imza atmaya yaklaştığına dair haberler ortaya çıkarken Ferdinan da transferi şöyle yorumladı:
"Bugün Galatasaray'ın 50 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu gördüm. Yani, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan birinci sınıf bir forveti almak için 50 milyon sterlin, bugünün piyasasında kesinlikle çok az bir rakam."
"Manchester United bir 9 numara için çırpınıp dururken, o bu paraya Galatasaray'a giderse hayal kırıklığına uğrarım. 9 numara transfer edemezsek Gyokeres'i kaçırmış olmaktan ötürü hayal kırıklığına uğrarım."
Galatasaray'ın Victor Osimhen için Napoli'ye 60 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptığı söylenirken İtalyan ekibinin de bu teklifi reddettiği iddia edilmişti.