Dursun Özbek'ten Yenikapı'da Osimhen açıklaması!

Süper Lig'de elde ettiği 25. şampiyonluğu Yenikapı'da taraftarlarıyla kutlayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, taraftarın en çok merak ettiği konu olan Osimhen sorusuna da yanıt verdi.
Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kurulan etkinlik alanında taraftarlarıyla kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, alanda dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Başkan Özbek, takımdaki geleceği merak edilen isimlerden olan Victor Osimhen'le ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Osimhen büyük katkı verdi bu sezon. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray kalmasını ister ama bu tek taraflı bir karar değil onun da bazı kararlar alması gerekiyor."
Başkan Özbek ayrıca, "Avrupa'da başarı için her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.