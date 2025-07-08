Efsane isimden gündem olan Osimhen çıkışı: Galatasaray'a giderse hayal kırıklığına uğrarım

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in transferini bitirme aşamasına getirmesi hakkında konuştu. Büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Ferdinand, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Galatasaray, Victor Osimhen için bütün şartlarını zorlarken, transferde büyük aşama kaydetti.
Nijeryalı yıldızla maaş konusunda el sıkışan sarı-kırmızılılar, 75 milyon euroluk bonservis konusunda Napoli'yle pazarlıklarını sürdürüyor.
Yorumculuk yapan Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand, Galatasaray'ın bitirme aşamasına getirdiği Osimhen hakkında dikkati çeken yorumlarda bulundu.
Bir süredir Manchester United'ın Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini savunan Ferdinand, son gelişmenin ardından şaşkınlığını dile getirdi.
İşte Rio Ferdinand'ın o açıklaması:
"Ben bozuk plak gibiyim. Beni dinleyenler bilir, bir süredir sürekli Osimhen'den bahsediyorum. O bir santrfor, tecrübeli, en üst seviyede gol atmayı biliyor."
"Bugün Galatasaray'ın 50 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu gördüm. Yani, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan birinci sınıf bir forveti almak için 50 milyon sterlin. Bugünün piyasasında kesinlikle çok az bir rakam."
"Manchester United bir 9 numara için çırpınıp dururken, o bu paraya Galatasaray'a giderse hayal kırıklığına uğrarım."
"9 numara transfer edemezsek Gyokeres'i kaçırmış olmaktan ötürü hayal kırıklığına uğrarım. Osimhen'i alırsak, Gyökeres'i kaçırdığımız için o kadar da endişelenmem."