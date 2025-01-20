Galatasaray’da devre arası transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken Emerson Royal ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar oyuncu için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Yaşanan gelişmenin ardından ‘Emerson Royal kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?’ sorusunun yanıtı birçok futbolsever tarafından araştırılmaya başladı. İşte Emerson Royal’in kariyeri hakkında tüm bilgiler…
Emerson Royal kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Emerson Royal, tam adıyla Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior, 14 Ocak 1999 tarihinde São Paulo, Brezilya'da doğmuştur ve şu anda 26 yaşındadır.
Kariyerine sağ bek pozisyonunda başlayan Emerson, çeşitli takımlarda forma giymiştir:
Ponte Preta: Futbol kariyerine Ponte Preta'nın altyapısında başladı ve profesyonel kariyerine de burada adım attı.
Atlético Mineiro: 2018'de Atlético Mineiro'ya transfer oldu ve burada dikkat çekici performanslar sergiledi.
Barcelona: 2019 yılında Barcelona'ya transfer oldu, ancak Betis ile ortaklaşa finansal anlaşma kapsamında Barcelona ve Real Betis arasında paylaşıldı.
Real Betis: Barcelona ile olan anlaşmada Betis'e kiralık olarak gönderildi.
Tottenham Hotspur: 2021 yazında Tottenham Hotspur'a yaklaşık 25.8 milyon sterlin karşılığında transfer oldu. Burada diz sakatlığı gibi önemli bir sakatlık geçirdi ancak performansıyla dikkat çekti.
AC Milan: 2024 yazında AC Milan'a transfer oldu ve burada kariyerine devam ediyor.