Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı kıyas: Açık ara Galatasaray iyi

"Bazı oyuncular var 16-17 yaşında karşı karşıya kaldığında o vuruşu 38 yaşında gibi yaparlar. Bazı oyuncular var 16 yaşında çok kötü yaparlar, 23 yaşında mükemmel yaparlar. Çünkü o biraz daha tekrarla gelişir. Szymanski de biraz daha tekrar ederek gelişebilecek bir oyuncu görüntüsü veriyor bana. En azından 2 senedir izlediğim kadarıyla."