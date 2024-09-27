Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı kıyas: Açık ara Galatasaray iyi

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Emre Belözoğlu'nun Galatasaray'la ilgili sözleri gündem oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta müsabakasında sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yendi.
Emre Belözoğlu, NutSpor Youtube kanalında Fenerbahçe'nin kazandığı mücadeleye ilişkin konuştu. İşte Belözoğlu'nun gündem olan o sözleri:
"Fenerbahçe stadyumunun atmosferini çok beğendiğimi söylemem lazım. Sosyal medya ya da genel kanı böyle mutsuzluk hakim gibi düşünürken ben. Stadın atmosferi beni mutlu etti bu anlamda. Stadın enerjisi çok iyiydi."
"Fenerbahçe'nin iştahında, arzusunda, bir şeyleri yapma çabasında bir problem görmedim. Derbiyi de buna dahil edebilirim."
"Ama Fenerbahçe'nin topla beraber hızlanması, rakibin topa sahip olduğu süreçlerde o mesafeyi daraltıp beraber hareket etme hızının biraz problemli olduğunu görüyorum. Bu düzelmeyecek bir şey değil."
"O hız konusunda sadece topa sahip olma kriter değildir. Aynı zamanda top rakibe geçtiğinde de bunu hızlı bir şekilde mesafelendirebilme..."
"Bunu bence açık ara Türkiye liginde de Galatasaray iyi yapıyor. Fenerbahçe'nin bu konuda bir eksikliği var. Fenerbahçe biraz daha karşılama üzerine... Arzu, istek kesinlikle yok demem ama yeterli olmadığını da düşünüyorum. Geliştirilmesi gereken bir durum var orada."
"Bazı oyuncular var 16-17 yaşında karşı karşıya kaldığında o vuruşu 38 yaşında gibi yaparlar. Bazı oyuncular var 16 yaşında çok kötü yaparlar, 23 yaşında mükemmel yaparlar. Çünkü o biraz daha tekrarla gelişir. Szymanski de biraz daha tekrar ederek gelişebilecek bir oyuncu görüntüsü veriyor bana. En azından 2 senedir izlediğim kadarıyla."
"Mourinho'nun polemikten çıkmamasını stratejik buluyorum. Stratejisi bence bu. Mourinho geçmişte de bu değil miydi? Bunu bir tek bizde yapmıyor."