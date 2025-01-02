Erencan Yardımcı Bundesliga'ya geri döndü

Erencan Yardımcı'nın Avusturya Bundesliga takımlarından Sturm Graz'da son aylarda iyi bir gelişme gösterdiğini ifade eden Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker de "Hızıyla, hava toplarıyla ve gol tehdidiyle gelecekte takımımıza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle Graz ile olan sözleşmeyi erken sonlandırıp onu hemen Hoffenheim'a geri getirmemiz gerektiği sonucuna vardık." ifadelerini kullandı.