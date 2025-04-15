Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: 'Ali Koç beni aradı'

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılıyordu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır hakkında açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın adı hem Avrupa'nın önemli kulüpleriyle hem de Türkiye'deki takımlarla anılmaya devam ediyor.
Son olarak milli kalecinin adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.
Hatta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon sonunda Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için birbirleriyle yarış halinde oldukları iddia edilmişti.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır hakkında açıklamalarda bulundu.
Derin Futbol Programı'na telefon bağlantısıyla katılan Doğan, aynı zamanda Trabzonspor gündemi hakkında da konuştu.
Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açtık. Taraftarlarımıza mahcup olduk ve onları üzdük."
"Ligde en iyi yere gelmek ve kupayı kazanmak istiyoruz. Sonrasında yeni sezonun planlamasını yapacağız."
"U19'daki gençlerimiz çok iyi mücadele veriyor. Geldiğimiz günden beri alt yapı için çok önemli hamleler yaptık. Bunun meyvesini geçen yıl da aldık."
"Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu."
"Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz. Bundan diğer kulüp başkanları da rahatsız."
"Ali Bey de aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi."
"Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı."
"Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz."
"Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için 'İlgimiz yok' diye aradı mı?" sorusuna Ertuğrul Doğan, şu yanıtı verdi:
"Böyle bir görüşmemiz olmadı"