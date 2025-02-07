Erzurumsporlu futbolcunun ablası: İlk defa Fenerbahçeli olmaktan utandım

Daha sonra gelen tepkilere cevap veren Zuhal Özhan, "Pozisyonları bir inceleyin. Bir Fenerbahçeli olarak gerçekten utandım yaptığınız linçlerden. Fenerbahçe bizim çocukluk aşkımızdır. Faullerin biri Furkan'ındı, diğerlerinin hepsi ona yapılan müdahalelerdi. Hakem de zaten sarı kartı Fener'e verdi. Biz de Fenerbahçeliyiz. Erzurum'un hakem şikesi yapacak gücü mü var? Bir futbolcuyu karalamak bu kadar kolay mı? İlk defa Fenerbahçeli olmaktan utandım" ifadelerini kullandı.