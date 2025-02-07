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Erzurumsporlu futbolcunun ablası: İlk defa Fenerbahçeli olmaktan utandım

Erzurumsporlu futbolcunun ablası: İlk defa Fenerbahçeli olmaktan utandım

11:497/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Erzurumspor forması giyen Furkan Özhan, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. 24 yaşındaki futbolcunun ablası da gelen tepkiler üzerine sitem dolu bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Erzurumspor'u 5-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takımdan, Djiku, Yusuf Akiçek ve yeni transfer Diego Carlos maçta sakatlanarak oyundan çıktı.

Erzurumspor forması giyen Furkan Özhan, Fenerbahçeli üç futbolcunun sakatlandığı pozisyonlarda yer alması nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

24 yaşındaki futbolcunun ablası Zuhal Özhan'ın da yaptığı paylaşım tepkilerin artmasına neden oldu.

Abla Özhan; Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in fotoğraflarını, "Furkan Özhan'ın ikili mücadelede kazandığı oyuncular görseldedir" notuyla paylaşılan gönderiyi hikayesinden yayınladı.

Daha sonra gelen tepkilere cevap veren Zuhal Özhan, "Pozisyonları bir inceleyin. Bir Fenerbahçeli olarak gerçekten utandım yaptığınız linçlerden. Fenerbahçe bizim çocukluk aşkımızdır. Faullerin biri Furkan'ındı, diğerlerinin hepsi ona yapılan müdahalelerdi. Hakem de zaten sarı kartı Fener'e verdi. Biz de Fenerbahçeliyiz. Erzurum'un hakem şikesi yapacak gücü mü var? Bir futbolcuyu karalamak bu kadar kolay mı? İlk defa Fenerbahçeli olmaktan utandım" ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Erzurumspor
#Furkan Özhan
#Türkiye Kupası

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