Eski Fenerbahçeli yıldızın yerine Tolunay Kafkas!

Belçika Ligi'nde normal sezonu 18 puanla 16. sırada sonuncu olarak tamamlayan, son 4 sıradaki takımların mücadele ettiği Küme Düşme Play-Off Grubu'nda da 6 puan toplayarak bir alt lige düşen Beerschot'ta bir süredir Hollandalı çalıştırıcı Dirk Kuyt'ın yerine Tolunay Kafkas'ın geçeceği iddia ediliyordu.