Belçika’da küme düşen Beerschot’ta eski Fenerbahçeli yıldızın yerine Tolunay Kafkas’ın geçeceği gündeme geldi. Deneyimli teknik adam iddiaları doğrulamadı ancak kapıyı açık bıraktı.
Belçika Ligi'nde normal sezonu 18 puanla 16. sırada sonuncu olarak tamamlayan, son 4 sıradaki takımların mücadele ettiği Küme Düşme Play-Off Grubu'nda da 6 puan toplayarak bir alt lige düşen Beerschot'ta bir süredir Hollandalı çalıştırıcı Dirk Kuyt'ın yerine Tolunay Kafkas'ın geçeceği iddia ediliyordu.
Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan tecrübeli teknik adam, görüşmeleri yalanlamazken "Önümüzdeki günlerde bu konular netleşecektir. Benim bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerine başvurdu.
Beerschot Başkanı Selahattin Baki'nin konuyla ilgili açıklama yapacağının altını çizen Kafkas, "Beklemek lazım. Hiçbir şey için ben kesin konuşmam. Bakalım önümüzdeki günler bizler adına neler getirecek" şeklinde konuştu.
Tolunay Kafkas son olarak 2023-2024 sezonunda F. Karagümrük'ü çalıştırmıştı.
Tecrübeli teknik adam Beerschot ile anlaşırsa ilk kez yurt dışında bir takımın başına geçecek.