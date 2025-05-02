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Eski Fenerli 10. maçında 5. golünü attı

Eski Fenerli 10. maçında 5. golünü attı

10:192/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İran Pro Ligi’nde Persepolis deplasmanda Mes Rafsanjan ile karşılaştı. İsmail Kartal’ın çalıştırdığı Persepolis maçtan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Detaylar haberimizde.

İran Pro Ligi'nin 28. haftasında Mes Rafsanjan ile Persepolis karşılaştı.


Mücadele 3-0 konuk ekip lehine sonuçlandı. Serdar Dursun 44. dakikada attığı golle galibiyette pay sahibi oldu.


Bununla birlikte İsmail Kartal'ın takımı 54 puanla 3. sırada yer aldı. Mes Rafsanjan ise 27 puanla 14. sırada kaldı.


Önünde 2 lig maçı kalan Persepolis'in şampiyonluk şansı bulunmuyor.  

#İran Pro Ligi
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