Eski hakemler Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı için ne dedi? Karar doğru mu?

Süper Lig 26. haftasında Kasımpaşa-Galatasaray maçının son dakikalarındaki penaltı pozisyonu tartışma konusu oldu. Cuesta'nın müdahalesinde Kasımpaşalı Can Keleş yerde kaldı. Eski hakemler, Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (2) ile Davinson Sanchez kaydetti.
Kasımpaşa'nın gollerini ise 52. dakikada Ben Ouanes, 61. dakikada Brekalo ve 85. dakikada Hajradinovic attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 65'e yükselterek maç fazlasıyla farkı 7'e çıkardı.
Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları arasında Kasımpaşa'nın son dakikalarda kazandığı penaltı da yer aldı. Cuesta'nın müdahalesinde Can Keleş yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdikten sonra VAR tavsiyesi üzerine monitöre gitti. İzledikten sonra orta noktayı gösterdi.
ESKİ HAKEMLER KASIMPAŞA'NIN PENALTI POZİSYONU İÇİN NE DEDİ?
Ahmet Çakar: "Cuesta’nın penaltı pozisyonu %100 hatalı bir karar. Önce Kasımpaşa’lı oyuncu Cuesta’yı çekiyor. Buraya getirmişler bir tane vasıfsız VAR hakemi…"
Deniz Ateş Bitnel: "Cuesta'nın topla alakası yok ! Müdahale etme şansı da! Tamamen rakibi bozma düşüncesinde! Pozisyon bariz gol şansı! Penaltı ile birlikte kırmızı kart olmalıydı!"