Eski hakemler o pozisyonu yorumladı: ‘Net penaltı’

Deniz Çoban: Bahattin Hocamın söylediklerine tamamen katılıyorum. Lemina, kornerden itibaren topu gördü ve takip etti. Beklenmeyen bir top değil. Top, karşıdan geliyor ve arkadaşının 25-30 santimetre uzağından geçiyor. Lemina ile mücadele eden hiçbir Fenerbahçeli yok. Tartışmasız, açık ve net bir penaltı. UEFA da buna penaltı diyor. Karşıdan gelen topa rağmen kolunu yukarıda tutup aşağı indirmedi. Risk aldı ve bunun sonucunda top eline çarptı. Penaltı. |



