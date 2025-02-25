Eski hakemler o pozisyonu yorumladı: ‘Net penaltı’

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Dev derbide birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Özellikle maçın 65. dakikasında Lemina’nın ceza sahası içinde eline çarpan top sonucunda Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Slavko Vincic bu pozisyonda devam kararı aldı. Peki, Lemina’nın pozisyonu penaltı mı? İşte trio ekibinin yorumları…
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Trio ekibi, mücadelenin yabancı hakemi Slavko Vincic'in kararlarını değerlendirdi.
Eski hakemler karşılaşmanın 65. dakikasında Lemina’nın ceza sahası içinde eline çarpan top için penaltı değerlendirmesinde bulundu. İşte Trio ekibinin o pozisyon için söyledikleri….
LEMINA'NIN POZİSYONU PENALTI MI? |
Bahattin Duran: Bu pozisyon net penaltı! Devam kararı yanlış. Top kornerden geldi ve oyuncular bu topu gördü. Yakın çekimde bir görüntü var, top 'rainbow ball' değil. Lemina'nın üst koluna geldi. Oyuncular topu görüp havaya çıktılar, Lemina'nın önünde Davinson var. Top Davinson'a çarpmadan, kimseye değmeden doğrudan Lemina'nın eline geldi. Kol tamamen açık. Beklenmeyen bir top değil. Lemina bu topu baştan sona gördü. Doğal olmayan koluna temas etti. Net bir penaltı. |
Deniz Çoban: Bahattin Hocamın söylediklerine tamamen katılıyorum. Lemina, kornerden itibaren topu gördü ve takip etti. Beklenmeyen bir top değil. Top, karşıdan geliyor ve arkadaşının 25-30 santimetre uzağından geçiyor. Lemina ile mücadele eden hiçbir Fenerbahçeli yok. Tartışmasız, açık ve net bir penaltı. UEFA da buna penaltı diyor. Karşıdan gelen topa rağmen kolunu yukarıda tutup aşağı indirmedi. Risk aldı ve bunun sonucunda top eline çarptı. Penaltı. |
Bülent Yıldırım: Uzaktan gelen, beklenen bir top. Top kornerden geldi. Risk aldın ve kolunu öne doğru uzattın. Bu riskin sonunda top kola çarptı. Kol doğal değil. Hakem penaltı kararı vermeliydi. VAR devreye girmeliydi.