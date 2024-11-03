Eski hakemler Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Eski hakemler, mücadeleye damga vuran tartışmalı gol iptal kararı ve penaltı pozisyonlarını değerlendirdi.
Bordo-mavililer 37. dakikada Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi fakat hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonda Mert Müldür'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
ESKİ HAKEMLER TRABZONSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: "Herhangi bir ihlal yok! Tertemiz gol iptal edildi!"
Erman Toroğlu: “Hakemin kararı yanlış, pozisyon net gol."
Ahmet Çakar: “Trabzonspor’un buz gibi golü yenmiştir.”
Fırat Aydınus: "Top oyunda olsa bile pozisyonda bir faul yok ve bu gol nizami"
Deniz Çoban: "Karar yanlış. Temiz bir gol."
Bülent Yıldırım: "Faul yok gol olduğunu düşünüyorum."
Fenerbahçe'de Djiku ceza sahası içerisinde Okay Yokuşlu'ya yaptığı müdahalenin ardından penaltıya sebebiyet verdi.
DJİKU'NUN OKAY YOKUŞLU'YA MÜDAHALESİ PENALTI MI?
Deniz Ateş Bitnel: "VAR müdahalesi doğru. Penaltı doğru karar!"
Fırat Aydınus: "Birinci pozisyonun penaltı olup olmadığı tartışılır."
Erman Toroğlu: "Oyun alanının içinde olduğu için hakem penaltı kararı veriyor. Hakem kuralı uyguluyor. Penaltı verme kararı doğru ama benim futbol mantığıma ters."
ÇAĞLAR'IN BANZA'YA MÜDAHALESİ PENALTI MI?
Deniz Ateş Bitnel: "Çağlar , Banza mücadelesinde VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru"
Fırat Aydınus: "Çağlar’ın bir teması var gibi duruyor ancak VAR kesinlikle müdahale edemez. "
Erman Toroğlu: "Banza'ya net müdahale var. Pozisyon penaltı."
Köşe vuruşunda topa yükselen Çağlar Söyüncü, kafa vuruşunda topun Mendy'in eline çarptığını belirterek penaltı beklemişti.
FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
Fırat Aydınus: "Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Nesyri’nin rakibine faulü yok, devamında top Banza’nın eline temas ediyor. Bu pozisyon penaltı ancak VAR’ın müdahale etmemesi doğru çünkü temas bütün açılardan gözükmüyor."