Eski hakemler Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

ESKİ HAKEMLER TRABZONSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ İÇİN NE DEDİ?

Deniz Ateş Bitnel: "Herhangi bir ihlal yok! Tertemiz gol iptal edildi!"





Erman Toroğlu: “Hakemin kararı yanlış, pozisyon net gol."





Ahmet Çakar: “Trabzonspor’un buz gibi golü yenmiştir.”





Fırat Aydınus: "Top oyunda olsa bile pozisyonda bir faul yok ve bu gol nizami"





Deniz Çoban: "Karar yanlış. Temiz bir gol."





Bülent Yıldırım: "Faul yok gol olduğunu düşünüyorum."































