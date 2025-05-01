Futbol hayatına genç yaşta veda eden eski İspanyol yıldızdan Mourinho itirafı geldi. İspanyol futbolunun efsane ismi Portekizli teknik adamdan övgüyle bahsetti.
İspanyol futbolunun unutulmaz isimlerinden Cesc Fabregas, Corriere dello Sport'a verdiği özel röportajda, kariyerinde birlikte çalıştığı teknik direktörler arasında Jose Mourinho'nun kendisinde büyük bir etki bıraktığını itiraf etti.
Fabregas, teknik direktörlük anlayışını şekillendiren isimleri anlatırken, "İçimde üç parça Wenger, birer parça Guardiola, Mourinho, Conte ve Luis Aragonés var" diyerek, Mourinho'nun da bu mozaikte önemli bir yer tuttuğunu belirtti.
Mourinho ile Chelsea'de geçirdiği döneme değinen Fabregas, onun liderlik tarzı ve oyuncularla kurduğu yakın ilişkiyi öne çıkardı. Mourinho'nun taktiksel zekası ve motivasyon becerileri, Fabregas'ın futbol anlayışında derin izler bıraktı.
Şu an Serie A ekiplerinden Como'da teknik direktörlük kariyerine devam eden Fabregas; İtalya, Almanya ve İspanya'dan teklifler alsa da önceliğinin Como olduğunu vurguladı.