Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski İspanyol yıldızdan Mourinho itirafı

Eski İspanyol yıldızdan Mourinho itirafı

10:591/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol hayatına genç yaşta veda eden eski İspanyol yıldızdan Mourinho itirafı geldi. İspanyol futbolunun efsane ismi Portekizli teknik adamdan övgüyle bahsetti.

İspanyol futbolunun unutulmaz isimlerinden Cesc Fabregas, Corriere dello Sport'a verdiği özel röportajda, kariyerinde birlikte çalıştığı teknik direktörler arasında Jose Mourinho'nun kendisinde büyük bir etki bıraktığını itiraf etti.


Fabregas, teknik direktörlük anlayışını şekillendiren isimleri anlatırken, "İçimde üç parça Wenger, birer parça Guardiola, Mourinho, Conte ve Luis Aragonés var" diyerek, Mourinho'nun da bu mozaikte önemli bir yer tuttuğunu belirtti.


Mourinho ile Chelsea'de geçirdiği döneme değinen Fabregas, onun liderlik tarzı ve oyuncularla kurduğu yakın ilişkiyi öne çıkardı. Mourinho'nun taktiksel zekası ve motivasyon becerileri, Fabregas'ın futbol anlayışında derin izler bıraktı.​


Şu an Serie A ekiplerinden Como'da teknik direktörlük kariyerine devam eden Fabregas; İtalya, Almanya ve İspanya'dan teklifler alsa da önceliğinin Como olduğunu vurguladı.


#Cesc Fabregas
#Mourinho
#İspanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi kurumlar kapalı? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla kapalı olan yerler