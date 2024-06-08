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Spor

EURO 2024 kadrosundan çıkarılan Can Uzun'dan flaş açıklama

14:47 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:20 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosundan çıkarılan genç futbolcu Can Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.

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Teknik direktör Vincenzo Montella'nın geniş kadrodan çıkardığı isimlerden biri de Can Uzun oldu.

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Genç futbolcu, bu kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

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İşte Can Uzun'un, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldıktan sonra yaptığı o açıklama:

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Sevgili arkadaşlar,


Maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim.

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Güçlü bir sezon ve iyi performansların ardından şimdi kadroda olamamam beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım.

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Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde 1. Bundesliga'da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi tekrar kanıtlamak! En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olması.

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Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum! Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım, bu benim hedefim!

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Türkiye'ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça; Ne mutlu Türk'üm diyene! Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum. Haydi Türkiye!

#EURO 2024
#Can Uzun
#A Milli Takım
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