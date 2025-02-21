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Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Beşiktaş’ta Eyüpspor maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve cezalı var mı?

Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Beşiktaş’ta Eyüpspor maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve cezalı var mı?

10:2921/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Eyüspor’a konuk olacak. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Zaynutdinov maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Paulista'nın durumu ise şüpheli. Eyüpspor'da ise tedavileri devam eden Recep Niyaz, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Sinan Gümüş ve Taşkın İlter mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş’ta Eyüpspor maçında ilk 11’de kimler var? İşte Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.


Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.


Ligde ikinci randevu

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken Beşiktaş, eflatun-sarılılar karşısında 4-0'lık galibiyet elde etmişti.


Siyah-beyazlılarda yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, şans verilmesi durumunda ilk kez Beşiktaş formasını giyecek. Ara transfer döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek. Ligde geçen hafta oynanan Trabzonspor müsabakasında Keny Arroyo yedek soyunmuş, Elan Ricardo ise yorgunluğu nedeniyle kadroda yer almamıştı.


Siyah-beyazlı futbol takımında üç futbolcu, ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü futbolcu Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 26. haftada Bellona Kayserispor ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.


EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut, Melih, Halil, Emre, Tayfur, Ampem, Thiam

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile


#Eyüpspor
#Beşiktaş
#Süper Lig

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