Fatih Tekke: Beşinci hafta yarışın dışına itildik

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı sonrası hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Ülkede futbol oynanmadığını dile getiren Tekke, "Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, müsaade edilmedi! Bizim mücadelemiz devam edecek!" dedi.
Yenilgi sonrası hakem kararlarına tepki gösteren teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Tekke'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde;
'İlk defa karşılaştığımız şey değil!'
"Oyunu değerlendirme attığımız golün iptaline kadar, ondan sonrasını değerlendirmeye gerek yok! Beşinci hafta yarışın dışına itildik! 3 puan kaybettik ama 3 puandan fazlasını kazandık! Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalıştı! İlk defa karşılaştığımız şey değil!"
'Ülkede futbol oynanmıyor'
"Bu benim ve ekibimle alakalı değil! Ülkede futbol oynanmıyor, kaos var! Fenerbahçe-Galatasaray... Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor! Bize zaten hiç müsaade edilmiyor!"
'Karadeniz inadı devam edecek'
"Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, müsaade edilmedi! Bizim mücadelemiz devam edecek! Karadeniz inadı devam edecek, oyunla beraber devam edecek! Oyunla birlikte devam edecek, kaosla devam etmeyecek! Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama biraz saygı!"
'Üzücü! Türk futbolu adına üzücü şeyler yaşanıyor!'
"Allah rıza için birisi gelsin ve ''Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?' desin. Allah aşkına. Neden hep aynı takımlara karşı kaybediyoruz biz? Üzücü! Türk futbolu adına üzücü şeyler yaşanıyor!"
'Bu takıma göre...'
"Sezon öncesi UEFA'dan gelen yabancı hakemin anlattığı sırada aynı şeyi söyledik, 'Çeneyi dirseğe vurduğumuz an faul olacak o zaman'... Bu takıma göre..."