Fatih Terim Avrupa devinin başına geçiyor: İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u çalıştıran ve serbest statüde yer alan Fatih Terim'in adı Avrupa deviyle anıldı. 71 yaşındaki çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı. Terim'in yeni adresine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 10 Son olarak geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u çalıştıran ve boşta yer alan teknik direktör Fatih Terim'in adı başka kulüplerle anılmaya devam ediyor.

2 / 10 71 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının Avrupa devinin başına geçeceği iddia edildi.

3 / 10 Gazeteci Özgür Sancar'ın haberine göre; "Terim, Portekiz yolunda."

4 / 10 Benfica geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayırmıştı.



5 / 10 Portekiz devi, teknik direktör Fatih Terim ile görüşmelerine başladı.

6 / 10 Başkan ve Terim'in eski öğrencisi Rui Costa, takımı Fatih Terim'e emanet etmek istiyor.



7 / 10 71 yaşındaki teknik adamında bu teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.

8 / 10 İkili arasında yapılacak görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

9 / 10 Benfica, transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu 11 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

