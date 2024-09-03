|
Spor

Fatih Terim Avrupa devinin başına geçiyor: İşte yeni takımı

18:24 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 18:59 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u çalıştıran ve serbest statüde yer alan Fatih Terim'in adı Avrupa deviyle anıldı. 71 yaşındaki çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı. Terim'in yeni adresine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1/ 10

Son olarak geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u çalıştıran ve boşta yer alan teknik direktör Fatih Terim'in adı başka kulüplerle anılmaya devam ediyor.

2/ 10

71 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının Avrupa devinin başına geçeceği iddia edildi.

3/ 10

Gazeteci Özgür Sancar'ın haberine göre; "Terim, Portekiz yolunda."

4/ 10

Benfica geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayırmıştı.


5/ 10

Portekiz devi, teknik direktör Fatih Terim ile görüşmelerine başladı. 

6/ 10

Başkan ve Terim'in eski öğrencisi Rui Costa, takımı Fatih Terim'e emanet etmek istiyor.


7/ 10

71 yaşındaki teknik adamında bu teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.

8/ 10

İkili arasında yapılacak görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

9/ 10

Benfica, transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu 11 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.


10/ 10

Milli oyuncuyu Galatasaray'a transfer eden kişi Fatih Terim'di. İmzalar atılırsa ikili bu kez Benfica'da bir araya gelecek.

#Fatih Terim
#Benfica
#Rui Costa
37 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÇKS kayıt yenileme başvuruları başladı: Çiftçi Kayıt Sistemi 2025 kayıt yenileme E Devlet başvurusu nasıl yapılır?