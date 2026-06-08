Fatih Terim ‘ona hayranım’ demişti: Dursun Özbek’ten o yıldız için ‘gereken neyse yapalım’ talimatı

HAFTA İÇİ GÖRÜŞME





29 yaşındaki süper star için bu hafta Inter yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirilecek. Barella'yla da teknik direktör Okan Buruk telefonda face time yapacak, hedeflerini ve ona takımda vermek istediği pozisyonu anlatacak.









İtalya Milli Takımı'nın da değişmez isimlerden olan Barella için tüm şartlar zorlanacak.











