Fatih Terim ‘ona hayranım’ demişti: Dursun Özbek’ten o yıldız için ‘gereken neyse yapalım’ talimatı

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ederek tarihi bir dominasyona imza atan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayacak bir rüya kadro kurmaya dikti. Başkan Dursun Özbek önderliğinde dev transfer zirvesinde, İtalya Serie A'yı sarsacak ve dünya futbolunun gündemine oturacak bir süper star için "ne gerekiyorsa yapın" talimatı çıktı.
Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kadrosundaki eksik noktaları tamamlamak için kapsamlı bir toplantı yaptı.
Başkan Dursun Özbek önderliğindeki toplantıda; teknik direktör Okan Buruk, Abdullah Kavukcu ve George Gardi yer aldı. Toplantıda hem scout ekibinin hem de Gardi'nin raporları masaya yatırıldı.
"İSTERSENİZ G.SARAY'A GETİRİRİM"
Gardi'nin önerdiği isimlerden birinin ise Inter'in süper starı Nicolo Barella olduğu öğrenildi. Okan Buruk'un 'alabilir miyiz?' sözünün ardından Gardi'nin "İsterseniz Galatasaray'a getiririm" dedi.
"GEREKEN NEYSE YAPALIM"
Ardından gözler Dursun Özbek'e döndü. Başkan, "Gereken neyse yapalım" talimatını verdi. Real Madrid'den Eduardo Camavinga ve Juventus'tan Marcus Thuram'ın ardından İnter'in yıldızı Nicolo Barella için de Gardi startı verdi.
HAFTA İÇİ GÖRÜŞME
29 yaşındaki süper star için bu hafta Inter yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirilecek. Barella'yla da teknik direktör Okan Buruk telefonda face time yapacak, hedeflerini ve ona takımda vermek istediği pozisyonu anlatacak.
İtalya Milli Takımı'nın da değişmez isimlerden olan Barella için tüm şartlar zorlanacak.
45 MAÇTA OYNADI
Nicolo Barella, Inter formasıyla Serie A'da 34, Şampiyonlar Ligi'nde 8, İtalya Kupası'nda 2 ve Supercoppa İtaliana'da 1 olmak üzere; toplamda 45 maçta forma giydi. 3 bin 999 dakika sahada kalan Barella, 3 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.
7 SEZONDUR INTER'DE
Futbola Cagliari altyapısında başlayan Nicolo Barella, 2014'te A Takıma yükselmiş ve yarım sezonluğuna Como'ya kiralanmıştı. Inter, 2019'da kiraladığı Barella'nın bonservisini 2020'de 32.5 milyon euro ödeyerek aldı. Toplamda 7 sezondur mavi- siyahlıların formasını giyiyor.
TERİM BÜYÜK HAYRANI
Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, 2021 yılında İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Barella hakkında konuşmuş ve "Barella'yı çok beğeniyorum. Nicolo Barella'nın büyük bir hayranıyım" ifadelerini kullanmıştı.