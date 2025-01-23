Fatih Terim'den El İttihad maçı sonrası isyan: İlk kez gördüm

Cidde'de El İttihad'a karşı oynamanın zor olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Rakibimizi aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Golü bulduğumuz ana kadar iyi olduğumuzu söyleyemem, golden sonra daha cesur oynadık. Özellikle ikinci yarının ilk bölümünde. Biz oynayan bir takım olmak istiyoruz. Kazanırken de kaybederken de bunu kendi oyunumuzu oynayarak yapmayı amaçlıyoruz. Bugün Shwirekh, Musab ve Carrasco'dan yoksun oynadık. Maç kadromuzu genç takımdan yaptığımız takviyelerle tamamlayabildik. Bu bizim için hiçbir zaman bahane olmayacak, bugün de sahaya 11 kişi çıktık ve tüm oyuncuların en iyisini yapmak adına uğraştığını gördüm, bu benim için mutluluk verici. Nisan ayında buraya tekrar geleceğiz, umarım o zaman daha fazla opsiyonumuzun bulunduğu bir kadroya sahip oluruz. Hem aramıza katılacak olan yeni arkadaşlarımız hem de sakatlıktan dönecek olan arkadaşlarımızla birlikte. Zamanla daha iyi olacağız, iyi oyunumuzun sürelerini artıracağız." ifadelerini kullandı.