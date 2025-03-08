Fatih Terim'in Ronaldo tepkisi sosyal medyayı salladı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı. Ronaldo'nun tartışmalı golü sonrası Terim'in verdiği tepki ise sosyal medyada gündem oldu.

1 /10 Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Ronaldolu Al Nassr ile yenişemedi.

2 /10 Abdürrezzak Hamdullah, 44. dakikada attığı golle Al -Awwal Park Stadyumu'nda Al Shabab'ı 1-0 öne geçirdi.

3 /10 Ev sahibi ekip, 3 dakika sonra Ayman Yahya'nın golüyle 1-1 eşitliği getirdi.

4 /10 Cristiano Ronaldo'nun 45+7'de dar açıdan attığı gol, uzun süren bir VAR incelemesinden sonra geçerli sayıldı ve Portekizli yıldız takımını öne geçirdi.

5 /10 Fatih Terim, Ronaldo'nun golünü geçerli sayan hakeme tepki gösterdi.

6 /10 Cristiano Ronaldo'nun ofsayt tartışmalarına neden olan pozisyonu.

7 /10 Fatih Terim'in Ronaldo'nun tartışmalı golüne verdiği reaksiyon.

8 /10 Al Nassr stoperi Muhammed El-Fetil, 52. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

9 /10 Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh, 67. dakikada fileleri havalandırarak 2-2 beraberliği sağladı. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.