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Fatih Terim'in Ronaldo tepkisi sosyal medyayı salladı

Fatih Terim'in Ronaldo tepkisi sosyal medyayı salladı

10:428/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
AA
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı. Ronaldo'nun tartışmalı golü sonrası Terim'in verdiği tepki ise sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Ronaldolu Al Nassr ile yenişemedi.

Abdürrezzak Hamdullah, 44. dakikada attığı golle Al -Awwal Park Stadyumu'nda Al Shabab'ı 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip, 3 dakika sonra Ayman Yahya'nın golüyle 1-1 eşitliği getirdi. 

Cristiano Ronaldo'nun 45+7'de dar açıdan attığı gol, uzun süren bir VAR incelemesinden sonra geçerli sayıldı ve Portekizli yıldız takımını öne geçirdi.

Fatih Terim, Ronaldo'nun golünü geçerli sayan hakeme tepki gösterdi.

Cristiano Ronaldo'nun ofsayt tartışmalarına neden olan pozisyonu.

Fatih Terim'in Ronaldo'nun tartışmalı golüne verdiği reaksiyon.

Al Nassr stoperi Muhammed El-Fetil, 52. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh, 67. dakikada fileleri havalandırarak 2-2 beraberliği sağladı. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

Al Nassr 48 puanla Suudi Arabistan Pro Lig'in dördüncü sırasında bulunurken, 40 puanlı Al Shabab 6. sırada yer alıyor.

#Suudi Arabistan Ligi
#Al Nassr
#Al Shabab
#Fatih Terim
#Cristiano Ronaldo

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