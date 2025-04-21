Fenerbahçe 1 yıldır onu izliyor: Brezilyalı yıldız için teklif yolda!

Sarı-lacivertliler, Brezilya’da parlayan bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Bir yıldır takip edilen 24 yaşındaki yetenek, son maçta Fenerbahçe scoutlarını büyüledi. Oyuncuya önümüzdeki haftalarda resmi teklif yapılması bekleniyor. İşte detaylar.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Globo'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, Brezilya Serie A ekiplerinde Vasco forması giyen Lucas Freitas ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin yakında zamanda 24 yaşındaki oyuncuya teklif yapacağı bildirildi.
İZLEDİLER VE BEĞENDİLER
Ayrıca haberde, Vasco - Flamengo maçında Freitas'ı tribünden takip ettiği ve performansını oldukça beğendikleri bildirildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuyu Juventude forması giyerken de takip ettiği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon toplamda 12 maça çıkan Lucas Freitas, bu müsabakalarda 1 asist yaptı.