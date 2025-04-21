Fenerbahçe 1 yıldır onu izliyor: Brezilyalı yıldız için teklif yolda!

Sarı-lacivertliler, Brezilya’da parlayan bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Bir yıldır takip edilen 24 yaşındaki yetenek, son maçta Fenerbahçe scoutlarını büyüledi. Oyuncuya önümüzdeki haftalarda resmi teklif yapılması bekleniyor. İşte detaylar.

1 /5 Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

2 /5 Globo'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, Brezilya Serie A ekiplerinde Vasco forması giyen Lucas Freitas ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin yakında zamanda 24 yaşındaki oyuncuya teklif yapacağı bildirildi.



3 /5 İZLEDİLER VE BEĞENDİLER



Ayrıca haberde, Vasco - Flamengo maçında Freitas'ı tribünden takip ettiği ve performansını oldukça beğendikleri bildirildi.



4 /5 Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuyu Juventude forması giyerken de takip ettiği belirtildi.

