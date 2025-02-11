Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Anderlecht ile oynadığı altı maçın üçünü kazanan sarı-lacivertlilerin Avrupa kupaları tarihinde daha fazla mağlup ettiği rakibi bulunmuyor. Aynı şekilde Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerinde Belçika takımlarını konuk ettiği dört maçın tamamından galip ayrıldı. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

1 /11 Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Anderlecht’i ağırlayacak.



2 /11 Anderlecht ile oynadığı altı maçın üçünü kazanan Fenerbahçe'nin (2B 1M) Avrupa kupaları tarihinde daha fazla mağlup ettiği rakibi bulunmuyor.



3 /11 Anderlecht, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe'ye konuk olduğu üç maçta da gol atamadı (1B 2M) ve son iki ziyaretinden mağlup döndü.



4 /11 Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde temsilcilerini Belçika'dan (6) daha fazla mağlup ettiği tek ülke Hollanda (9).



5 /11 Türk takımlarıyla oynadığı son Avrupa kupası maçında Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Anderlecht (Kasım 2018), üst üste iki yenilgi aldığı tek süreçteki iki mağlubiyeti de sarı-lacivertlilere karşı yaşadı (Ağustos 2007).



6 /11 Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında çıktığı son üç eşleşmenin ikisinde turnuvaya veda eden Fenerbahçe, daha önceki yedi eşleşmenin altısında yoluna devam eden taraf olmuştu.



7 /11 Avrupa kupalarındaki son iki maçını kaybeden Anderlecht, üst üste 3+ mağlubiyet aldığı son seriyi Nisan-Kasım 2017 arasındaki altı karşılaşmalık süreçte yaşadı.



8 /11 Bu sezon Avrupa Ligi'nin lig aşamasında dört gol atan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunun ön elemeler sonrası aşamalarında beş gole ulaşan üçüncü oyuncu olmak istiyor (2004/05; Tuncay Şanlı & 2007/08; Deivid).



9 /11 Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerinde Belçika takımlarını konuk ettiği dört maçın tamamından galip ayrıldı.



10 /11 Bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının tarihinde en fazla çift ayaklı eleme turunda yoluna devam eden iki teknik direktörden biri Jose Mourinho (30; Carlo Ancelotti ile eşit).

