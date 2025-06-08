Dördüncü ve son çeyrek, büyük heyecana sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Guduric, Bahçeşehir Koleji ise Simonovic ile skor üretti. Sarı-lacivertliler, bitime 27 saniye kala Sırp yıldızı Guduric'in kritik basketiyle 91-89 öne geçti. Bahçeşehir Koleji, son hücumda skor üretemedi ve Fenerbahçe Beko, sahadan 91-89 galip ayrıldı.