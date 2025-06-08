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Fenerbahçe Beko yarı final serisinde 2-0 öne geçti | ÖZET

Fenerbahçe Beko yarı final serisinde 2-0 öne geçti | ÖZET

07:328/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında evinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 91-89’luk üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maç özeti haberimizde.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 91-89 mağlup etti.


Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 2-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde üçüncü müsabaka, 9 Haziran Pazartesi günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.


Karşılaşmaya etkili başlayan ve dış atışlardan üst üste basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 7. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 13-20. Kalan bölümde toparlanan ve kaydettiği 12 sayıya karşılık konuk ekibin sadece serbest atış çizgisinden skor üretmesine izin veren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 25-22 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde takımlar skor üretmekte zorlandı ve 15. dakika 31-31 eşitlikle geçildi. Pota altını iyi kullanan Bahçeşehir Koleji'ne Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun peş peşe kaydettiği 3 sayılık basketlerle karşılık verdi ve soyunma odasına 46-46 beraberlikle gidildi.


Fenerbahçe, başa baş bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyodu 68-67 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrek, büyük heyecana sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Guduric, Bahçeşehir Koleji ise Simonovic ile skor üretti. Sarı-lacivertliler, bitime 27 saniye kala Sırp yıldızı Guduric'in kritik basketiyle 91-89 öne geçti. Bahçeşehir Koleji, son hücumda skor üretemedi ve Fenerbahçe Beko, sahadan 91-89 galip ayrıldı.

SAYILAR VE PERİYOTLAR


Fenerbahçe Beko: McCollum, Emre Ekşioğlu 5, Guduric 15, Hayes-Davis 14, Birch 4, Metecan Birsen 4, Baldwin 18, Melli 3, Melih Mahmutoğlu 17, Hall 11


Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 14, Şehmus Hazer 5, Bouteille 10, Cavanaugh 9, Odiase 7, Smith 8, Massinburg 2, Furkan Haltalı 2, Simonovic 12, Ponitka 6, Furkan Korkmaz 14


1. periyot: 25-22


Devre: 46-46


3. periyot: 68-67


FENERBAHÇE BEKO - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Fenerbahçe BEko
#Bahçeşehir Koleji
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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