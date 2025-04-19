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Fenerbahçe dünya devlerini geride bıraktı: Listeye Galatasaray giremedi

Fenerbahçe dünya devlerini geride bıraktı: Listeye Galatasaray giremedi

Haber Merkezi
17:5119/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın gerisinde yer alan Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli kulüplerini bir istatistikte geride bıraktı. Transfermarkt'ta yer ala istatistiğe göre Fenerbahçe, dünya devlerini geride bırakırken, listeye Galatasaray giremedi.

Fenerbahçe, Real Madrid ve Bayern Münih başta olmak üzere Avrupa'nın birçok önemli takımını geride bıraktı.

Maç başına en çok gol atan takımlar belli oldu.

2025 yılında oynanan bütün müsabakalarda değerlendirildi ve Avrupa'nın top 10 ligine bakıldı.

Oluşan liste şu şekilde:

10- Lyon 2.19

9- Newcastle United 2.21

8- Real Madrid 2.25

7- Bayern Münih 2.27

6- PSV 2.29

5- Benfica 2.42

4- Fenerbahçe 2.48

3- Manchester City 2.52

2- Barcelona 3.0

1- PSG

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