Fenerbahçe geleceğin yıldızına imzayı attırıyor: Ailesi İstanbul'a geldi!

MATVEY KISLYAK KİMDİR, HANGİ BÖLGEDE OYNUYOR?





CSKA Moskova'da 2023/24 sezonunda A takıma yükselen, geride kalan sezonda ise 33 maçta süre alan Matvey Kislyak 4 gol ve 1 asist kaydetti. Genç futbolcu, bir yıl içerisinde değerini 500 bin eurodan 8 milyon euroya çıkardı. Kıslyak, orta sahada farklı pozisyonlarda görev alabiliyor.











