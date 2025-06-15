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Fenerbahçe geleceğin yıldızına imzayı attırıyor: Ailesi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe geleceğin yıldızına imzayı attırıyor: Ailesi İstanbul'a geldi!

22:4315/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Fenerbahçe, Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da forma giyen genç yetenek Matvey Kislyak'ın transferini tamamlamak üzere.</p>
Fenerbahçe, Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da forma giyen genç yetenek Matvey Kislyak'ın transferini tamamlamak üzere.

Fenerbahçe, transfer dönemindeki sessizliğini sürpriz bir isimle bozmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, büyük ölçüde anlaştığı genç yıldız adayının ailesini İstanbul'a getirdi.

19 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu, bölgenin gelecek vadeden isimlerinin başında geliyor. Matvey Kislyak, bu sezon 33 maçta 4 gol attı 1 de asist yaptı.

Matvey Kislyak, CSKA Moskova'nın 11 oyuncularından biri olurken Rusya Milli Takımı'nda da şans bulmaya başladı. 19 yaşındaki oyuncu, Rusya formasını 4 kez giydi.

Fenerbahçe'yi yakından takip eden isimlerden Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medyadan verdiği bilgide oyuncunun ailesinin İstanbul'a geldiğini ve transferin son aşamada olduğunu aktardı.

MATVEY KISLYAK KİMDİR, HANGİ BÖLGEDE OYNUYOR?


CSKA Moskova'da 2023/24 sezonunda A takıma yükselen, geride kalan sezonda ise 33 maçta süre alan Matvey Kislyak 4 gol ve 1 asist kaydetti. Genç futbolcu, bir yıl içerisinde değerini 500 bin eurodan 8 milyon euroya çıkardı. Kıslyak, orta sahada farklı pozisyonlarda görev alabiliyor.




Matvey Kislyak | 24/25 Rusya Premier Lig.


⚽️ 4 gol

🎯 1 asist

🔸 Rakip sahada isabetli pas: 17.8 (%83)

🔸 İsabetli Uzun Top: 1.6 (%59)

🔸 Çop çalma: 2.4

🔸 Topu geri kazanma: 4.5

🔸 Top sürme: 0.8 (%67)

🔸 Kazanılan İkili Mücadele: 6.3 (68)

🔸 Kazanılan Hava topu: 1.2 (%58)

#Fenerbahçe
#Matvey Kislyak
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