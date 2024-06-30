Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor: Avrupa'yı golleriyle sallamıştı

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası santrafor bölgesine ilk transferini gerçekleştirdi. Golcü oyuncu Pazartesi günü İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası o bölgeyi doldurmak isteyen sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı.
Fas basınının haberine göre; Fenerbahçe yeni forvetine Pazartesi günü kavuşuyor.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Olympiakos forması giyen Ayoub El Kaabi'yi renklerine bağladı.
Serbest statüde yer alan Faslı golcü forvet Pazartesi günü İstanbul'a gelerek imzayı atacak.
31 yaşındaki futbolcu yıllık 2 milyon euro kazanacak. Ayrıca yıllık 1 milyon euro imza parası alacak.
Sarı-lacivertliler golcü oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
El Kaabi, geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Olympiakos ile Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Finalde kupayı getiren golü kaydetmişti.
El Kaabi, 2021-22 sezonunda Hatayspor formasını terletmişti.