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Spor

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor: Avrupa'yı golleriyle sallamıştı

22:13 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 22:29 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası santrafor bölgesine ilk transferini gerçekleştirdi. Golcü oyuncu Pazartesi günü İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası o bölgeyi doldurmak isteyen sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı.

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Fas basınının haberine göre; Fenerbahçe yeni forvetine Pazartesi günü kavuşuyor.

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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Olympiakos forması giyen Ayoub El Kaabi'yi renklerine bağladı.

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Serbest statüde yer alan Faslı golcü forvet Pazartesi günü İstanbul'a gelerek imzayı atacak.

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31 yaşındaki futbolcu yıllık 2 milyon euro kazanacak. Ayrıca yıllık 1 milyon euro imza parası alacak.


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Sarı-lacivertliler golcü oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

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El Kaabi, geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Olympiakos ile Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.


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Finalde kupayı getiren golü kaydetmişti.

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El Kaabi, 2021-22 sezonunda Hatayspor formasını terletmişti.

#Fenerbahçe
#Ayoub El Kaabi
#Transfer
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