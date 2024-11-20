Fenerbahçe Kent'i kovmuştu: Hollanda devi peşinde

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve beklentileri karşılamayan Ryan Kent'in sözleşmesini feshetmişti. Avrupa basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kanat oyuncusunun yeni adresinin Hollanda Eredevise olabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Ryan Kent'in adı transferde anılmaya devam ediyor.
Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax, İngiliz kanat oyuncusunu kadrosuna katabilir.
Mika Godts'un sakatlığı sonrası kanat oyuncusu arayışına giren Hollanda devi, Ryan Kent'i fırsat transferi olarak görüyor. İngiliz oyuncunun da transfere sıcak baktığı belirtildi.
27 yaşındaki kanat oyuncusu geride bıraktığımız sezon toplamda 19 maça çıkıp 804 dakika sahada kalırken 1 gol atıp 2 asistlik skor katkısı verdi.