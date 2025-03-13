2-1'lik yenilginin rövanşında Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında İtalyan ekibi Roma'yı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Galibiyeti getiren golleri 45+3 ile 82. dakikada Nico Williams (2) ve 68. dakikada Yuri attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /6 Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı. Bilbao ilk mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

2 /6 San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Athletic Bilbao, 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 45+3 ile 82. dakikada Nico Williams (2) ve 68. dakikada Yuri kaydetti. Roma'nın tek golünü 90+3. dakikada Paredes (P) attı.

3 /6 Roma'da Mats Hummels karşılaşmanın 10. dakikasında bariz gol şansına engel olduğu için direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

4 /6 Athletic Bilbao-Roma karşılaşmasını 50.666 biletli taraftar takip etti.

5 /6 Adını çeyrek finale yazdıran Athletic Bilbao, Rangers-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Bilbao ilk maçı deplasmanda oynayacak.