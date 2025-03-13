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Athletic Bilbao evinde Roma'yı farklı mağlup etti: Çeyrek finale yükseldi

Athletic Bilbao evinde Roma'yı farklı mağlup etti: Çeyrek finale yükseldi

22:4213/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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2-1'lik yenilginin rövanşında Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında İtalyan ekibi Roma'yı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Galibiyeti getiren golleri 45+3 ile 82. dakikada Nico Williams (2) ve 68. dakikada Yuri attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı. Bilbao ilk mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Athletic Bilbao, 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 45+3 ile 82. dakikada Nico Williams (2) ve 68. dakikada Yuri kaydetti. Roma'nın tek golünü 90+3. dakikada Paredes (P) attı.

Roma'da Mats Hummels karşılaşmanın 10. dakikasında bariz gol şansına engel olduğu için direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Athletic Bilbao-Roma karşılaşmasını 50.666 biletli taraftar takip etti.

Adını çeyrek finale yazdıran Athletic Bilbao, Rangers-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Bilbao ilk maçı deplasmanda oynayacak.

ATHLETİC BİLBAO - ROMA MAÇ ÖZETİ

Athletic Bilbao - Roma maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#UEFA Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Athletic Bilbao
#Roma

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