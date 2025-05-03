Fenerbahçe Real Madrid'le karşılaşacak! Arda Güler'in sözleşmesinde...

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor. Milli futbolcunun sözleşmesinde yer alan bir maddeden dolayı da Real Madrid ile Fenerbahçe arasında maç oynanacağı ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Real Madrid ile yaptığı anlaşma gereği, Arda Güler'in oynadığı her 25 maçta bir sarı-lacivertlilerin kasasına para girecek.
Hürriyet'te yer alan haberde, toplam 10 milyon Euro'nun yıllara dağıtılarak Fenerbahçe'ye verileceği aktarıldı.
Geçtiğimiz günlerde 50. maçına çıkan milli futbolcunun şu ana kadar Fenerbahçe'ye sadece bonuslardan 3 milyona civarında para kazandırdığı belirtildi.
Ayrıca Fenerbahçe'nin Real Madrid ile yaptığı anlaşma gereği iki takım arasında bir maç yapılacak.
Fenerbahçe ve Real Madrid arasında oynanacak özel maçın yeri ve zamanı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.
Arda Güler, 50 maça çıktığı Real Madrid formasıyla 9 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.