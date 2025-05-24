Fenerbahçe transferde gözünü milli yıldıza dikti

Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Fenerbahçe, transfer planlamasına başladı. Sarı-lacivertliler rotayı milli yıldıza çevirdi. İşte detaylar...
Yeni sezonun kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe, stoper transferi için gözünü Suudi Arabistan'a çevirdi.
Takvim'de yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin gündemine Al Ahli'de forma giyen milli savunmacı Merih Demiral'ı aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerinde Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi önemli kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki stoperin, Körfez temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ancak Fenerbahçe'nin sezon sonunda Al Ahli ile masaya oturması bekleniyor.
Milli futbolcunun Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve bu durumun transferi mümkün kılabileceği belirtiliyor.
Bu sezon Al Ahli formasıyla 43 resmi maçta görev alan Merih, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan deneyimli savunmacının piyasa değeri ise yaklaşık 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.