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Fenerbahçe Ülker Stadyumu yenileniyor! Yeni kapasite açıklandı

Fenerbahçe Ülker Stadyumu yenileniyor! Yeni kapasite açıklandı

12:5626/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında Ülker Stadyumu'nu yenileme projesi duyuruldu. Stadyumun yenilemeden sonraki kapasitesi de belli oldu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşirken, Ülker Stadyumu'nun yenileme projesi de duyuruldu.

Stadın seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğu belirtildi. Stadın çevreyle bütünleşmesi ve daha sosyal bir ortam sunması nedeniyle düzenlemeler yapılacağı vurgulandı. 

Stadyumun, 16 bin 160 seyirci ilavesiyle toplam seyirci kapasitesi 64 bin 160'a yükselecek.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Hamdi Akın, stat yenileme projesiyle ilgili, "Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek." dedi.

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