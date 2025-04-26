Fenerbahçe Ülker Stadyumu yenileniyor! Yeni kapasite açıklandı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Hamdi Akın, stat yenileme projesiyle ilgili, "Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek." dedi.