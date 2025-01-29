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Fenerbahçe yabancı sorununu çözdü: İki ismin sözleşmesi donduruldu

Fenerbahçe yabancı sorununu çözdü: İki ismin sözleşmesi donduruldu

10:2729/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
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Ara transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de, yabancı sorunu baş gösterdi. Sarı-lacivertliler, kadrosundaki yabancı sayısını azaltmak için iki oyuncusunun sözleşmesini dondurdu.

Ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de yabancı kontenjanına takılıyordu.

Fenerbahçe, yabancı sorununa çareyi buldu.

Sarı-lacivertliler, iki futbolcusunun sözleşmesini dondurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun kontratlarını dondurdu.

Sarı-lacivertliler böylece TFF'nin belirlediği 14 yabancı futbolcu kotasına ulaşmış oldu.

#Fenerbahçe
#Transfer
#Süper Lig

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